El jefe de gabinete de ministros y candidato a vicepresidente de la Nación por Unión por la Patria apuntó este lunes contra el ex presidente Mauricio Macri, por su ausencia en el debate presidencial de este domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“El aliado de Milei, que es Macri, está desaparecido. No sé qué pasó con Macri, ayer Villarruel y Mondino dijeron que no sabían por qué no había ido“, aseveró Agustín Rossi en diálogo con El Destape Radio.

En esta línea, analizó la performance del candidato libertario: “Milei irrumpió en la escena política hace poco y todavía le falta para dar la talla a un cargo de esas características. Mostró inexactitud y debilidades. Tenés que quedarte callado en un debate presidencial“.

“¿Qué gestionó MIlei en su vida? Siempre fue un empleado, dicho esto con todo respeto. Es un economista, un teórico. No sabe de Salud, no sabe de Seguridad, no sabe de Defensa“, remató.

