La diputada nacional y candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza continúa generando polémica a menos de una semana del balotaje: sumado a su negacionismo y su reivindicación de los crímenes de la última dictadura militar, ahora se refirió a una hipotética gestión por parte de los libertarios del predio de la ex ESMA.

“Son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas también por todo el pueblo argentino, sobre todo, porque en su momento estaban destinadas a ser escuelas, que es lo que más necesitamos”, aseveró Victoria Villarruel en una entrevista.

“Creo que habría que pensar un poquito en tener una visión amplia de los derechos humanos, que nos incluya a todos y nos permita, con el paso del tiempo y con mucho respeto, cerrar las heridas que nos duelen como sociedad“, remató.

Vale la pena recordar que en septiembre, el Comité de la UNESCO declaró el Museo de la Memoria ESMA como “Patrimonio de la Humanidad” y lo incluyó dentro de los monumentos y zonas protegidas por el organismo en el mundo: en esta línea, indicaron que el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “está asociado y es representativo de la represión ilegal llevada a cabo y coordinada por las dictaduras de América Latina en los años 1970 y 1980 sobre la base de la desaparición forzada de personas“.

Como si esto fuera poco, la libertaria se metió con otro tema espinoso y que tiene un amplio apoyo dentro de la sociedad argentina: ratificó que, si su espacio gana las próximas elecciones, volvería a “discutir” la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“Los dos somos pro vida. También me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y argumentos serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la ley en 2020. Ahora hay mujeres que están abortando chicos a término. Me parece que no corresponde“, concluyó.

