“No es momento de pesar, sino de seguir. Nos humillaron durante la campaña, pero ahora serán las autoridades del país. Nosotras siempre luchamos por la paz, por la Justicia y la verdad para nuestros nietos, su identidad que es un derecho. No vamos a dejar de hacerlo y les pediremos que nos acompañen”, indicó Estela de Carlotto en las últimas horas.

En diálogo con Página 12, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo resumió su postura y la de la asociación ante el nuevo escenario político: “Nosotras seguiremos buscando a nuestros nietos, no importa quién está en el gobierno. Quedé paralizada en un primer momento, pero por suerte tengo el defecto entre comillas de liberarme de esa pesadumbre y de decir, hay que seguir“.

“Lo que pensamos no lo vamos a cambiar porque esté en el gobierno alguien que nos detesta. Sabemos convertir el acongojamiento en fortaleza y constancia, pero nunca en claudicamientos. No vamos a parar de buscar los nietos que faltan, no vamos a dejar de recordar que nunca más tienen que ser una realidad los centros clandestinos de detención donde torturaron y violaron a personas que luego fueron exterminadas tiradas al mar. Eso es prioritario de la memoria real de nuestro país, es de todos no solo de nosotras”, prosiguió.

“Veremos ahora los pasos a seguir, el mensaje que queremos llevarle al nuevo presidente y a la vicepresidenta. Le vamos a pedir una audiencia, como hicimos con todos los presidentes anteriores. El único que no nos recibió fue Mauricio Macri. Nos respondió por mensaje que estaba ocupado y nos mandó a hablar con Germán Garavano”, señaló luego.

Y remató: “Las elecciones se ganaron democráticamente y eso es garantía suficiente para dejar la desolación a un costado. Habrá que estar alerta y atentos, pero sabemos desde ya que vencernos jamás nos van a vencer. Jamás vamos a claudicar en buscar a quienes nos faltan, que son adultos que viven sin saber quiénes son y que tienen el derecho a saberlo, que son desaparecidos vivos. Y vamos a pedirle al gobierno entrante que nos acompañe en esta búsqueda”.

