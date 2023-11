Tras la derrota electoral de Unión por la Patria en el balotaje del último domingo y su encuentro en la Quinta de Olivos con Javier Milei, el actual presidente argentino habló sobre lo que espera de cara a lo que se viene y las primeras impresiones respecto del presidente electo.

“El tema de las relaciones internacionales lo he hablado con Milei y le he advertido mi mirada sobre como como geopolíticamente Argentina está parado en el mundo y los riesgos que significan las miradas que él ha planteado. Llamarlo a Lula comunista es cuanto menos llamativo. Podemos hablar con Biden, con Putin, con Xi Jinping o con Pedro Sánchez y no quisiéramos perder esa libertad“, aseguró Alberto Fernández en diálogo con El País.

“Yo recibí la preocupación del gobierno chino y también conversé con Lula sobre el tema. Le he dicho a Milei que tenga cuidado con estas cosas. Sentí que me escuchó, no sé lo que hará“, subrayó luego.

Sobre el panorama político y económico que se viene, el presidente saliente indicó: “Milei básicamente entiende que todo el problema se concentra en el déficit fiscal, que hay que bajarlo drásticamente, que para eso hay que dejar de hacer obra pública, de invertir en educación y en salud y, si no alcanza el dinero, hay que vender las empresas del Estado. Esto es menemismo puro. Él reivindica mucho a Menem. Nosotros ese tiempo ya lo hemos vivido y las consecuencias no fueron buenas“.

Y, en esta línea, también tuvo palabras para con la futura vicepresidenta, Victoria Villarruel, y su abierto negacionismo: “Quiero creer que ella, siendo vicepresidenta, no seguirá teniendo una mirada negacionista de lo que fue la mayor tragedia argentina. Entiendo que viene de una familia militar y que debe haber vivido esa situación como una tragedia personal. Descubrir que se ha vivido entre torturadores, asesinos y desaparecedores de gente debe ser muy traumático para cualquiera, pero no puede negarse semejante cosa“.

Por último, habló sobre la derrota electoral: “Lo que creo es que acá no hay que buscar un responsable. Está claro que el que gobierna tiene una responsabilidad en todo esto. Hubo algo que no supimos sintonizar con la sociedad e hizo que la sociedad no nos acompañe. Tenemos que tener un sincero debate, que no es un debate contra nadie”.

Comentarios

comentarios