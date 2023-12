El líder del Polo Obrero y referente de la “Unidad Piquetera”, Eduardo Belliboni, apuntó este lunes contra el flamante presidente Javier Milei luego de que el mandatario en su primer acto público amenazara con quitarle los beneficios sociales a quienes salgan a protestar en las calles.

“La huelga está garantizada. Milei dice algo ilegal, no hay ningún motivo para que una persona que protesta se le saque el beneficio. Esto es como si una persona que tiene una pensión por discapacidad, y ha ocurrido hace poco, que se manifestaron los prestadores, se les saque el beneficio porque eso no funciona bien”, aseveró en diálogo con AM750.

“Buscan estar de los dos lados del mostrador y asumir la suma del poder político. Él le tiene miedo a las movilizaciones porque van a ser muchas“, prosiguió.

“No vamos a ser solamente nosotros. Van a haber muchas, entonces quiere usar una amenaza a un sector que, como el Estado es el que les paga ese beneficio, vendría a ser el patrón que funciona como el empresario que dice que no se puede hacer huelga. Anuncia un ajuste brutal y amenaza a los que se van a movilizar. Esto va a terminar mal si ese es su concepto de cómo gobernar. El gobierno no puede amenazas por cadena nacional. No les va bien”, advirtió luego.

Y remató: “Vamos a usar toda esta semana para intentar ampliar la unidad. Vamos a reunirnos con la UTEP. Ya hay sectores del movimiento obrero que se han manifestado. Pusimos proa a una manifestación muy importante el 20 de diciembre. Aquí se intenta volver a la idea de paz de los cementerios, con paz en las calles y hambre en los barrios. Cuando hay hambre en los barrios, hay movilizaciones en las calles. Tienen que ver como enfrentan el problema y no cómo nos acusan de chorros para justificar. Vamos a llamar a la más amplia unidad para enfrentar estas políticas que perjudican a los trabajadores“.

