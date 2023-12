El titular del Ministerio de justicia de la Nación defendió en las últimas horas el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que promulgó el presidente Javier Milei esta semana y que trae aparejado cientos de derogaciones y modificaciones de leyes.

“Es muy poco cuestionable. Es lo mínimo que se necesita para tener una Argentina de futuro, una Argentina distinta“, aseveró Mariano Cúneo Libarona en diálogo con LN+.

En esta línea, confirmó que estuvo trabajando durante su redacción: “Se suprimió lo que estaba en duda, se trabajó bastante en sacar lo que era cuestionable de lo que quedó. Por supuesto que hay normas que los constitucionalistas pueden discutirlas”.

Y agregó: “Por eso la celeridad, hubo mucho debate y muchas ideas, pero esto que está dentro de las facultades de la Constitución es legítimo, está permitido. Se trató de abarcar todo lo posible para tener un único objetivo: el único designio de la ley es la libertad de mercado. Si es cuestionado en el Congreso, seguiremos insistiendo a través de leyes, de medios, de políticas, de ejemplos de cambio. El camino está sembrado, directo y firme, no hay otra solución“.

Por último, apuntó contra los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que a lo largo y ancho del país salieron a manifestarse contra el “Decretazo”: “No tienen derecho, no están pensando bien. Una persona que lleva ocho días trabajando a destajo, que se toma un avión en lugar de quedarse en su casa cómodo, para irse con seis ministros a Bahía Blanca para tratar de ayudar de la mano con el gobernador Kicillof, ante una catástrofe, no merece que vos salgás con una cacerola. ¿Por qué salís con una cacerola?, ¿Qué fundamento le das a esa cacerola? Esto es destrucción por destrucción, nuestro país es muy destructivo, muy de la grieta. Me irrita. Dame un fundamento de por qué y no saben ni porque están con una cacerola. El país, en el momento que está, necesita el sacrificio de la gente“.

