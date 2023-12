En las vísperas del inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación y de la primera marcha de la CGT y las CTAs en contra de las medidas de gobierno, el presidente salió a defender el DNU que promulgó la semana pasada y advirtió que considera lanzarlo a plebiscito en caso de que sea rechazado o frenado.

“El megadecreto tiene más de 75% de aprobación, entonces que me expliquen por qué quieren algo en contra de la gente“, aseveró en una entrevista exclusiva para LN+.

En esta línea, se refirió a aquellos que cuestionan la forma y la cantidad de regulaciones que se modificaron en un sólo acto de gobierno a través del “mega DNU”: “No tienen conciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman. Necesitamos con urgencia inversiones para que los efectos del programa de estabilización sean menos dolorosos en términos de caída de actividad, empleo y pobreza. Si sale mal explota, si no hacemos nada también explota“.

Al hablar sobre los escollos que podría encontrar en alguna de las dos cámaras legislativas, cargó directamente contra diputados y senadores con acusaciones graves: “Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta. El DNU está contemplado en la Constitución, el problema es que no les gusta, no lo pueden decir, quieren agarrar algún beneficio para aprobar la ley. Va en contra de los tongos de la casta. El problema es que con este mecanismo no pueden morder”.

Por último, en torno a los desafíos que enfrenta su gobierno en los primeros días desde su asunción, remató: “Vos no sabés cuánta fuerza tenés hasta que la ponés a prueba. Vos sabés que venía trabajando con el Ministerio en las sombras. Lo que presentó Federico Sturzenegger es un tercio de las reformas. Lo que va al Congreso son dos tercios. Ya veníamos con las ideas de hacer estas reformas, y estamos dispuestos. Es una oportunidad histórica. Si nos quieren voltear, que lo intenten, vamos a ver si la gente los deja“.

