El gobierno nacional atribuyó este martes la suba de los dólares financieros de los últimos días a los amparos judiciales contra el “mega DNU” y a la negativa y los reparos de la oposición en el Congreso de la Nación para aprobar la “Ley Ómnibus” de Javier Milei.

“Nosotros hacemos nuestra parte, que fue para lo que nos votó la gente, y necesitamos que la política haga su parte. Nosotros sabemos y estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley se aprueba, también estamos convencidos hacia dónde vamos si la ley no se aprueba, y el que se apruebe o no se apruebe la ley depende exclusivamente del Congreso Nacional y de la política que allí está representada”, aseguró Manuel Adorni, portavoz de Presidencia de la Nación.

“Las reformas son necesarias para evitar el desastre. Lo que vimos solo en el mercado financiero en términos de tipos de cambio, desde la cotización del dólar, puede ser apenas una muestra gratis de lo que puede suceder si efectivamente lo que nosotros planteamos como el cambio, la política no lo acompaña“, subrayó luego.

Y remató: “Si algunos rumores y los amparos al decreto hicieron que el mercado pase factura con un alza de 30% las consecuencias si no avanzan son impredecibles. No se puede saber lo que va a pasar si la ley se aprueba, lo que si va a pasar es que si no se aprueba no vas a poder salir de la pobreza, de la encerrona inflacionaria y del aislamiento que tenemos con el mundo”.

