“Venimos a defender la patria, venimos a reivindicar 40 años de democracia, venimos a defender la democracia, en sus manos está la posibilidad de poner en caja de nuevo la democracia, reivindicando la división de poderes, y venimos con la Constitución en la mano, que dice claramente que los derechos son progresivos y que no pueden volver atrás, y por eso, con esa Constitución en la mano, venimos hoy a ver a este Parlamento”, aseveró Héctor Daer ante los presentes.

“El presidente fue electo presidente, los legisladores fueron electos legisladores, y a nosotros nos eligieron los trabajadores para defender sus derechos, para encuestar con sus representantes. Pero una cosa es andar con una motosierra y la otra es gobernar, compañeros y compañeras“, prosiguió el triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT).

“Es necesario enfrentar el debate, y es necesario tener equilibrio para poder gobernar. Nos viene con una palabra tan grande como es la libertad. Todos los pueblos luchan por la libertad, y acá la libertad la utilizan para hacer pelota la fórmula de actualización para los compañeros jubilados y jubiladas, y que no nos engañen porque cambian la fórmula y esa fórmula después la indexan porque les quieren volver a los jubilados dos meses sin indemnización, que cumplen y acumulan el 40% de su haber“, subrayó luego.

“Nos corren por la libertad y nos quieren llevar a entregar el fondo de garantía de sustentabilidad. Y no hay más dinero que el negocio de las empresas que quieren recuperar sus acciones que están en manos de las FEC, que son del pueblo argentino y del pueblo trabajador. Eso no lo pueden dejar pasar diputados y diputadas. Como lo dijo Pablo, con la libertad quieren perder todas las empresas del Estado, con la libertad quieren regalar energías argentinas, y con la libertad no quieren que suceda esto, porque si sucede esto nos quieren meter a todos presos. Así que no criminalicen la protesta, porque le va a contar el pueblo al mundo y le va a contar a la Argentina”, remató.

