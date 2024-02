La titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, negó este mediodía haber convocado a los que reclaman en la puerta del edificio de esta cartera a la espera de respuestas por asistencia alimentaria en un contexto de profunda crisis económica y social.

“El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol”, dijo la funcionaria a pesar del video de la semana pasada que se viralizó en el que se la ve afirmando lo contrario ante referentes sociales.

“¿Vos tenés hambre? Vengan que atenderé uno por uno a los que tengan hambre". Así dijo, Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano.



Acá estamos, más de 30 cuadras de fila, y contando.

¿Urgente y necesaria? ¡La emergencia alimentaria! pic.twitter.com/10YNwCZBbr — La Garganta Poderosa (@gargantapodero) February 5, 2024

De esta manera, confirmó que no recibirá a ninguna de las personas que hicieron una fila de 20 cuadras desde la sede de su ministerio en reclamo de asistencia alimentaria después de que prometiera que iba “a atender una por una a la gente que tiene hambre, no a los referentes”.

El portavoz del Presidencia de la Nación, Manuel Adorni, ya había comunicado de forma oficial la decisión de la ministra de no abrirle las puertas a aquellos que desde las 7 de la mañana se encontraban en la vereda de Juncal y Carlos Pellegrini.

La secretaria gremial de la UTEP, Johanna Duarte, señaló en diálogo con Télam: “Ella se comprometió a recibir uno por uno a las familias que tienen hambre y que asisten de los comedores y merenderos, y que hoy no son asistidos por el gobierno nacional. Estamos haciendo la fila, la fila que llamamos la ‘fila del hambre’, para visibilizar y denunciar la situación de emergencia alimentaria que no se da solo en los alrededores del Obelisco sino que es es una urgencia a nivel nacional”.

“Ahora la ‘gente que tiene hambre’ fue, pero Pettovello dice que no quiere atender a nadie. Ahora que puede chequear ‘DNI, nombre, de dónde son’ de miles de jefes y jefas de hogar sin intermediarios no va. Lo mismo dicen sus empleados en las delegaciones provinciales. La verdad es que Pettovello no quiere resolver el problema, porque es una mala persona y una peor funcionaria. Porque ha demostrado ser una persona ignorante con su mente infectada de prejuicios. La variable de ajuste nunca fue la casta, sino los laburantes y la clase media. Ahora la variable de ajuste es la comida y los niños, no los ‘intermediarios'”, disparó por su parte el dirigente social Juan Grabois por redes sociales.

“Lo que Pettovello no entiende es que garantizar los derechos alimentarios de las familias humildes, en particular de los niños, no es algo sobre lo que puedan decidir, es una obligación Constitucional, una norma internacional y una ley nacional. En consecuencia, presentamos una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario. El que las hace las paga… El que le roba el pan a los pibes, tarde o temprano, en este mundo o en el otro, la va a pagar. Ojalá se de cuenta del daño que está haciendo y se le ablande el corazón”, remató.

Comentarios

comentarios