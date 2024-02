La viralización de un video de la guardia del Hospital Argerich repleta de pacientes que llegaron desde la Provincia de Buenos Aires buscando atención médica generó un nuevo conflicto: ahora el gobierno porteño quiere empezar a cobrarles por las consultas.

En este contexto delicado, el gobernador Axel Kicillof calificó como “razonamiento estúpido” los dichos de Jorge Macri, quien planteó que le cobrará a su par por los gastos médicos en que incurren los bonaerenses.

“Todos los días, dos o tres millones de bonaerenses van a trabajar a la Ciudad. Si hacemos la cuenta, la mayoría de los impuestos de la Ciudad de Buenos Aires son producto del trabajo de los bonaerenses que van ahí“, aseveró el economista en diálogo con Crónica TV.

“En una temporada normal, tenemos 10 millones de turistas, no sé cómo va a terminar esta. De los cuales muchísimos son de la Capital Federal. ¿Cuándo me escuchaste a mí decir, lanzando el Operativo Sol, que les voy a pedir el domicilio para ver si les cobro o los atiendo? La verdad que no tiene mucha lógica. Todos los porteños que van a la Provincia de Buenos Aires, que van los fines de semana a Pilar, que van a nuestra costa, a nuestros destinos turísticos, que estén tranquilos que la Provincia de Buenos Aires tiene un Operativo Sol récord, y no nos vamos a dejar chicanear ni vamos a empezar a hacer cuestiones de este tipo en un momento tan complicado como este“, prosiguió.

Y concluyó: “La Provincia de Buenos Aires aporta el 40% de los recursos y recibe el 20%. Pero no vamos a reclamar ese 40% porque es un país federal, es un país solidario. No es el enfoque adecuado”.

