La titular del Ministerio de Seguridad de la Nación aseguró en las últimas horas que “se viene un nuevo rediseño político” en el gobierno nacional, tras el golpe recibido por el rechazo de la “Ley Ómnibus” en la Cámara de Diputados y adelantó que “se viene una coalición política” entre el PRO y La Libertad Avanza.

“Se viene un nuevo rediseño político, lo que se viene es una coalición entre el PRO y LLA. La idea es la que tiene que regir y no las estructuras políticas. Estamos caminando juntos“, indicó Patricia Bullrich en diálogo con La Nación+.

“No me quiero apurar. Es un tema a debatir. Yo empujo para ese lado sin duda. Para que la idea no se frustre de nuevo en la Argentina, que el cambio no se frustre de nuevo. No podemos darnos el lujo de que otra vez el cambio se frustre por los intereses que te traban ese cambio“, prosiguió.

“Pienso que es importante que toda la gente que esté en el gobierno, sobre todo por la lucha que hay que dar, esté alineada con el gobierno. El gobierno hoy tiene que alinearse políticamente. Esto no es un tema de amigos. Es un tema de que toda la gente tiene que defender una causa y jugarse por la causa”, subrayó luego la ministra.

Y remató: “Nosotros nos alineamos. Yo tuve reuniones con PRO, les conté todo, hablé con todos, además del trabajo enorme de Cristian Ritondo y de todos los diputados de PRO. Todos, del primero al último, votaron a favor de la ley porque votamos un cambio. Le dijimos a la gente que vote a Milei y estamos comprometidos con toda la gente que nos votó. Vos te comprometés, pero después sos un libre pensador que hacés voltear una ley y que ponés en riesgo al país. No es así”.

