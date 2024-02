La estrepitosa derrota del gobierno de Javier Milei en el Congreso de la Nación y la consecuente caída de la “Ley Ómnibus” aceleró la oficialización de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza.

En este contexto, Patricia Bullrich aseguró que ella es quien encabeza el alineamiento con el libertario e intentó despegarse de la tutela del ex presidente Mauricio Macri: “Es un problema de que yo creo que al cambio hay que apoyarlo sin especulaciones, yo soy más directa, estoy convencida de eso, y cuando me convenzo de algo voy al frente“.

“No tengo que pedirle permiso a nadie cuando lo que hago es totalmente coherente, como lo hicimos cuando salimos a apoyar a Milei en la segunda vuelta para ganar contundentemente”, prosiguió la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Yo represento una parte muy importante del PRO, la parte mayoritaria diría, y por eso logré, cuando nadie lo pensaba, ganar una interna. Mostré que el pensamiento que yo tenía era el dominante en el PRO. No fue a través de una interna cerrada. Fueron 7 millones de votos. Siento que tengo la capacidad de poder generar la representación social, un partido no solo es un dirigente sino el pueblo que te vota. Y creo que todo ese pueblo está alineado al cambio y puesto en una posición de decir no nos vayan a frustrar el cambio nuevamente”, subrayó.

Y, al ser consultada nuevamente por sus diferencias con el fundador del PRO, remató: “No quiero hacer una entrevista hablando de Macri, no me interesa hacer una entrevista siendo la psicóloga de Macri, no lo soy, no me interesa. Si quieren una entrevista con Macri, hablen con Macri“.

