“El decreto es inconstitucional de arriba para abajo, ni siquiera los propios considerandos del decreto explican cuál es la necesidad o la urgencia“, aseveró este viernes Martín Lousteau luego de la votación en el Senado que rechazó el DNU 70/2023 impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Sobre la votación afirmativa de muchos de los miembros de su partido, explicó: “Una cosa es la postura que tienen los radicales puertas adentro y otra cosa es cuando van y votan. Puertas adentro, todos o casi todos dicen que es inconstitucional y que es una barbaridad. Y después votan distinto. Algunos porque genuinamente habrán cambiado de posición, otros por conveniencia y otros por temor, porque este es un Gobierno que amedrenta, que amenaza, que infunde temor”.

En esta línea, el senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), indicó: “Cada dirigente tiene que hacerse cargo de lo que vota. Pero si un dirigente tiene miedo por lo que después le digan en un tweet, en la calle o en un medio afín, ¿después cómo proponen que hay que cambiar la Argentina con los debates que realmente hay que dar?”.

Y agregó: “¿Cuántos radicales han escuchado ustedes llenarse la boca con el estado de derecho, la república y la institucionalidad? ¿Y a muchos del PRO que dicen que eso es fundamental para el desarrollo? Ahora resulta que no. Desde el principio, apenas Milei mandó el DNU, el partido radical dijo: ‘mande una ley espejo porque esto no puede ser aprobado así’. Como Milei no la mandó, dos radicales, Carolina Losada en el Senado y Martín Tetaz en Diputados, mandaron ellos una ley espejo para que se pueda votar por parte. Hay presentados proyectos de ley de casi todas las cosas que tiene el DNU, pero tampoco quieren tratar las leyes“.

Por último, concluyó: “No puedo tener miedo de decir lo que pienso y votar en coincidencia con lo que pienso por lo que vaya a a decir en Twitter el Presidente. No leo eso, me importa lo que pasa en la realidad. Me parece que es un Presidente que pasa dos o tres horas en Twitter y no recorre la Argentina, no sale de Olivos, no habla ni siquiera con sus ministros, con los gobernadores, con los intendentes. Él creerá en el mercado, yo creo en el mercado y en el Estado. Si no te dan leyes, certidumbre, estabilidad, Justicia, Educación, Salud, Infraestructura, el mercado no sé qué puede hacer. No hay ningún caso de país que prospere de esa forma”.

Comentarios

comentarios