A través del Decreto 268/2024 publicado este último jueves en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei oficializó una ayuda económica previsional destinado a jubilados y pensionados: la misma se cobrará en el mes de abril y el monto máximo será de $70.000.

En los considerandos que respaldan a la medida que lleva la firma de Nicolás Posse y Sandra Pettovello, se subraya que el país se encuentra “atravesando una situación de inédita gravedad” de manera que se generan “profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”.

En este marco, y con el impacto de “un alza acelerada del índice de precios” en poder adquisitivo de la población, consideraron que los adultos mayores de menores ingresos son quienes se ven más perjudicados.

Vale la pena recordar que, hasta el momento, el gobierno nacional brindó dos ayudas económicas previsionales por un monto máximo de $55.000, los cuales fueron otorgados en enero y febrero de 2024; mientras que se otorgó otro bono por $70.000 en el mes de marzo.

¿Quiénes cobrarán el bono?

Según detallaron los funcionarias en el decreto, recibirán la ayuda económica los jubilados que cobren el haber mínimo. Es decir, quienes perciban “un monto menor o igual” a $134.445,30. Teniendo esto en cuenta, y sumado este bono, quienes cobren la mínima, cobrarán en abril $204.445.

También accederán al bono los titulares de: Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Pensión No Contributiva por Vejez, Pensión No Contributiva por Invalidez, Pensión No Contributiva Madre de 7 hijas/os, Pensiones Graciables a cargo de ANSES y otras Pensiones No Contributivas.

El decreto aclara que para los titulares cuya suma de todas las prestaciones reciban un importe superior al monto de $134.445,30 recibirán el bono, pero no será de $70.000. El monto que cobrarán “será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de pesos de $204.445,30”.

