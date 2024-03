La vicepresidenta brindó una entrevista televisiva para “calmar las aguas” luego de las versiones en torno a una disputa con el presidente Javier Milei pero, lejos de reducir la tensión, sacó a la luz nuevas diferencias con el mandatario.

Más allá de esto, en primer lugar Victoria Villarruel se refirió a la marcha del próximo domingo que protagonizarán los organismos de derechos humanos en el marco del “Día de la Memoria” y para recordar y pedir justicia por los 30.000 desaparecidos: “Hay un morbo con la fecha del 24 de marzo. Si quieren festejar el golpe que lo hagan, yo no lo festejo“, disparó tras reiterar la importancia de que haya “memoria para todos”.

Siguiendo con el mismo tema, salió al cruce de los rumores sobre un indulto a los genocidas que se encuentran presos por hacer cometido crímenes de lesa humanidad: “A mí no me consta que se esté analizando un indulto. La solución de la cuestión a los que estén detenidos por causas de lesa humanidad no es el indulto ni la amnistía, la solución es jurídica“.

En este tramo de la charla, también se refirió al ataque a la militante de H.I.J.O.S y lo puso en duda. “Eso lo tiene que investigar la Justicia. Estuvieron varios años hablando sobre Santiago Maldonado y Julio López y estaban ellos en el poder. Nunca llegaron a la verdad. O cuando se supo, como la verdad de Santiago Maldonado, no les gustó. Hay que cortarla con el relato que hace la izquierda“.

Luego, respecto del rol de las Fuerzas Armadas, tomó distancia de Javier Milei, Patricia Bullrich y Luis Petri: no está de acuerdo en involucrarlas en el combate del narcotráfico en Rosario porque considera que terminarán siendo las consecuencias para los propios militares. “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió el terrorismo, y los que lo combatieron están presos“, sentenció.

En otro de los puntos álgidos de la charla, defendió el aumento de sueldo de los senadores, que ella misma había resuelto y que el presidente ordenó revertir: “Los legisladores tienen que ser retribuidos en forma digna. Para mí tienen que ganar bien, y no ganan bien. Un senador gana menos de 2 millones. Tampoco me parece bien lo que ganan los jubilados, no hay que seguir equiparando todo hacia abajo“.

Y desafió: “Si no tienen buenos sueldos sólo van a poder llegar al Congreso los ricos, los corruptos, los narcos o los que tengan un sponsor atrás. Di marcha atrás porque me lo pidió el presidente. Nosotros hicimos un esfuerzo en el Poder Legislativo, espero que en el Poder Ejecutivo lo hagan también“.

Por último, se refirió a la habilitación del tratamiento del DNU 70/2023 en el Senado que terminó siendo un gran revés para el gobierno y que la puso en la línea de fuego de sus propios aliados: “Estaba en juego la institucionalidad. Yo no puedo hacer lo que quiera, esto tiene que funcionar, se tienen que debatir las leyes. Yo soy un árbitro. El DNU ya tenía varios pedidos de muchos senadores para que se tratara. Puedo buscar el momento, pero no estar eternamente deteniéndolo. Esto no es un reinado. Existen las leyes y hay que respetarlas para evitar un daño mayor”.

