La ex diputada, fundadora del ARI y de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reapareció este martes en una entrevista con Radio Mitre para referirse a las políticas económicas y los efectos sociales que viene produciendo el gobierno de Javier Milei desde que asumió en diciembre del 2023.

“Hay un ataque furibundo que tiene por objetivo la desaparición de la clase media. Milei es buen actor y entretiene bien a la gente. Es un gran actor, habla de la SUBE, o se pelea con alguien, pero en el fondo está lo que sucede con la clase media. Están las facturas de luz, de gas; ves cierres de negocios y el que se cae no comienza de nuevo. No hay un punto en V, hay una U muy larga y no hay un programa de estabilización con crecimiento. No hay modelo para las pymes: es un pymecidio, porque suben todos los costos, los sueldos, pero tenés una recesión brutal”, aseveró ante los presentes.

“Por otro lado tenés un problema fiscal mayúsculo. Fijate que si hoy se sacan el impuesto al país y el impuesto a las importaciones, se les cae la recaudación al piso. Y el año que viene, ¿qué va a pasar? Los del campo están esperanzados de que le eliminen retenciones. Yo me río. Si el año que viene nadie va a tener ganancias, se va a caer el impuesto a las ganancias, se cae el IVA. Entonces ellos dijeron: ‘Vamos a hacer un ajuste fiscal’. Esto suponía una recaudación que sostuviera, aunque sea aún en medio del ajuste al Estado, pero es que la recaudación no sostiene a este gobierno ni sostiene las provincias. Y no se puede aumentar más impuestos porque la gente no puede pagar nada. Entonces estamos en una situación difícil, y creo que por eso ellos invierten en el discurso”, argumento luego.

“Caputo dice: ‘Ahora me enfrento con las prepagas’. Señores, enfréntense con los laboratorios, que crecieron 3200% y pico de inflación en los últimos años. ¿Por qué no discuten también con los laboratorios? Las prepagas se cartelizaron y nosotros lo denunciamos con Hernán Reyes. La verdad es que los medicamentos son imposibles“, disparó después.

Y agregó: “Yo me pasé de una prepaga muy importante, como tengo también PAMI, me fui a comprar los medicamentos con PAMI. Me bajaron, pero ahora me subieron. (…) Entonces yo pienso que estamos frente al mayor ataque a las clases medias y esta es la identidad argentina. Yo en la historia no vi este ataque y, además, vi otros programas de ajustes así, que terminaron en recesiones brutales sin poder salir de esa recesión, como fue el de Machinea durante Fernando de la Rúa. Es decir, los ajustes, estos enormes ajustes y un alto nivel de impuestos, no llevan a la salida de la Argentina sino hay un programa de crecimiento con las PyMEs“.

Y remató: “Estoy viendo la caída de las ventas. ¿Cómo se sostienen los empleos?, ¿Cómo vamos a crear empleo formal, si lo que vamos a tener es gente que va a vender en negro, que no va a pagar impuestos, que va a vender en negro y va a contratar en negro? Porque no puede, porque ustedes ven que la clase media, por ejemplo, empieza a dejar de dar propina, empieza a dejar que le corten el pasto, empieza a dejar de hacerse las manos. Parecen tonterías, pero es la vida cotidiana, y hay miles de trabajadores, millones de trabajadores autónomos que viven de todos esos servicios, esos están cayendo, y esa gente no tiene plata en el colchón”.

