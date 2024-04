Un nuevo conflicto asoma en puerta en el territorio porteño: en las últimas horas, desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) expresaron su preocupación por el “exorbitante aumento de la tarifa del subte” que anunció la empresa concesionaria y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informaron a la prensa, la tarifa del subte pasará a costar de 130 pesos a 574 pesos a partir del 1° de mayo, 667 pesos para el 15 de mayo y 757 pesos desde junio: para los pasajeros sin SUBE registrada, el boleto saldría nada más y nada menos que 859 pesos desde mayo. Mientras tanto, el Premetro pasaría a costar 200 pesos en mayo y 264 pesos desde junio.

“El transporte se encarece a un ritmo brutal mientras el salario de los trabajadores formales cayó un 20% en los últimos cuatro meses. El traslado a la escuela, al trabajo, a casa, ocupa un porcentaje cada vez más grande en el presupuesto familiar imposible de afrontar“, señalaron los “metrodelegados” en el comunicado.

“La tarifa ya viene aumentando y ese aumento no redunda en ninguna mejora en el servicio. Emova no invierte en el subte: no mejora la frecuencia, cada vez que llueve se inundan los túneles y por esta razón, muchas veces se interrumpe el servicio. Se reduce el personal de atención al usuario, no se compran los repuestos necesarios ni las herramientas para mantener los trenes en buen funcionamiento. La empresa se enriquece cada vez más a costa de los usuarios y les ofrece un servicio cada vez más pobre“, subrayaron.

Por último, informaron que la próxima semana realizarán una medida de fuerza “si no hay acuerdo” en torno a mejores condiciones laborales y salariales: “Y que se entienda que no es una semana crítica por culpa de los trabajadores, estamos viviendo críticamente por culpa del gobierno”, concluyeron.

