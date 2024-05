Pocas horas antes del paro general impulsado por la CGT para este jueves 9 de mayo, el gobierno nacional anunció que se le descontará el día de trabajo a los empleados estatales que adhieran a la medida de fuerza de la central obrera.

“Es un paro que no tiene razón aparente. Recordamos que sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones. Los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día. Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad, no cobra“, aseguró esta mañana Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

“Las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que esto ocasione. Mañana paran los que quieren seguir haciendo de la Argentina un camino de servidumbre, los fundamentalistas del atraso que cargan sobre las espaldas de los trabajadores. A quienes piensan extorsionar a los argentinos para volver al poder esta administración les informa que solo van a ganarse el desprecio de todos aquellos quienes mañana quieren y necesitan ir a trabajar”, espetó luego.

Por último, el vocero de Presidencia de la Nación aclaró que solo se aplicará el descuento a quienes no concurran por el paro y que la sanción no correrá para aquellos que no puedan llegar a sus lugares de trabajo por la falta de transporte público.

Comentarios

comentarios