La segunda versión de la “Ley Bases” y el paquete fiscal continúan su recorrido por el Senado: este martes se discute en el plenario de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales.

Con un panorama que no parece tan allanado para su aprobación, el titular del Ministerio del Interior deslizó la posibilidad de que el gobierno nacional posponga el llamado “Pacto de Mayo”, convocado por el presidente Javier Milei para comprometer a la dirigencia en una serie de políticas, si el Congreso de la Nación no aprueba estas medidas antes de la fecha estipulada.

“La ley está avanzando en el Senado, en las comisiones. Esperamos para hoy tener el dictamen final. Estamos tratando de conciliar entre todos las propuestas de modificaciones y creo que al final del día de hoy podemos tener un dictamen final”, aseveró Guillermo Francos en diálogo con la prensa.

“Estas son decisiones que se tomarán en el momento que sepamos como termina todo esto. Es una película de suspenso: si se aprueba o no se aprueba, se llega, no se llega. Cuando sepamos qué fecha manejamos tomaremos la decisión. Por ahora es ir al Pacto de Mayo. Pero tampoco me parece tan importante. Si se termina bien y si no se termina veremos qué hacemos, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos y lo hacemos una vez tratada la ley”, remató.

