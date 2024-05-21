🗓 martes: CIELO parcialmente nublado a mayormente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 10º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 16º.
🗓 miércoles: CIELO mayormente nublado durante toda la jornada. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 10º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 16º.
🗓 jueves: CIELO parcialmente nublado a algo nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 9º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 15º.
🗓 viernes: CIELO algo nublado a parcialmente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 8º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 13º.
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