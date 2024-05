El ahora ex titular del Ministerio del Interior, Guillermo Francos, encabezó este martes por la mañana una reunión en Casa Rosada con el resto de los ministros del gobierno nacional: allí se presentó como el nuevo jefe de gabinete, el día después del alejamiento de Nicolás Posse como ministro coordinador.

Del encuentro no participaron el presidente Javier Milei; el titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo; y la secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei: todos ellos partieron anoche rumbo a Estados Unidos en una gira que se extenderá hasta el domingo.

Sí dijeron presente los ministros Diana Mondino, Patricia Bullrich, Luis Petri, Mariano Cúneo Libarona, Mario Russo y Sandra Pettovello, además el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Luego de ello, pasadas las 10.30, Guillermo Francos brindó una conferencia de prensa en el salón “Héroes de Malvinas” en la planta baja de Balcarce 50, solamente a unos metros de donde antes tenía su despacho como ministro.

“De lo que hemos aprendido en esta experiencia es que tenemos que reorganizar la estructura del gobierno, tenemos que aligerar. El jefe de gabinete es un coordinador del gabinete. Quizás por la forma en que asumimos, proviniendo de una fuerza que no tenía historia, andamiaje institucional, se concentraron demasiadas tareas en la jefatura de gabinete que creo deberían distribuirse en el resto de los ministerios”, explicó.

En esta línea, deslizó que Nicolás Posse tal vez continúe en el Poder Ejecutivo: “Es una persona valiosa y puede cumplir otras funciones para el Gobierno en el área que acordemos con él”.

Por otro lado, negó de plano que su nuevo rol esté supeditado únicamente a la aprobación de la “Ley Bases” que aún debate el Senado: “El presidente no me ha marcado eso, no creo que sería propio, acabo de asumir el cargo. No puedo ponerme un límite con algo que está tan cerca”.

En una entrevista con Radio Rivadavia, profundizó: “El presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina a él se le hace complicado porque no la entiende, porque tiene diferencias, por equis motivos y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar y ahí viene la propuesta. El presidente tiene una visión de la política, la cuestiona, pero tiene la sagacidad de entender que no se puede conversar con la política sin alguien que sea capaz de dialogar y ese es el rol que me ha asignado”.

Por último, confirmó que Federico Sturzenegger ingresará al gabinete nacional, aunque reconoció que no está determinado todavía en qué cargo: “Es una figura clave con miras a la desregulación del sistema; tuvo mucho que ver en la conformación del DNU y la ‘Ley Bases’ original, y trabaja en cómo simplificar el Estado. Será una incorporación importante en el gabinete, no está definido el nombre del cargo”.

