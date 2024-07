La crisis económica y social se refleja claramente en las calles de la Ciudad de Buenos Aires: hay cada vez más gente dando vueltas sin nada que hacer, revisando los tachos de basura y viviendo la intemperie, sin oportunidades ni redes donde sostenerse.

Con las cifras de gente en situación de calle alcanzando niveles cada vez más altos, el gobierno porteño se inclinó por correrlos de sus sitios ofreciéndoles nada o casi nada a cambio: durante el último fin de semana, en medio de la ola polar y con nulas acciones gubernamentales para paliar la situación, tres personas en situación de calle fallecieron.

Los trágicos hechos ocurrieron en los barrios de Once, Palermo y Retiro con pocas horas de diferencia, según denunciaron las organizaciones sociales en las últimas horas.

El sábado 29 de junio falleció un hombre de 42 años en la esquina en la que dormía, en Cerviño 3126, Palermo. El domingo 30 de junio murió otro hombre en situación de calle del cual se desconoce su nombre y su edad: fue en plena madrugada, en las calles Padre Carlos Mugica y Ramos Mejía, Retiro. Algunas horas más tarde se dio a conocer el fallecimiento de un tercer hombre en situación de calle, que dormía habitualmente en la Recova y se lo veía por Plaza Miserere, Once.

“El frío no es el causante de estas muertes, sino la desidia estatal del Gobierno de la Ciudad y sus políticas de parche que no resuelven la situación de las personas en situación de calle. Hoy por hoy, los centros de integración social no tienen vacante y nuestrxs compañerxs no pueden ingresar, quedando expuestxs durante la noche a estas bajas temperaturas”, señalaron desde la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle según consigna “El Grito del Sur”.

“Estas violencias constantes las sistematizamos en nuestro Registro Unificado de las Violencias (RUV). En un año (junio 2023-junio 2024) fallecieron 17 personas en situación de calle sin signos de violencia física. Más de una muerte por mes. No es el frío. El Estado es responsable“, remataron.

