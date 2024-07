El frío, la crisis económica y la desidia estatal siguen haciendo estragos: en las últimas horas, la agrupación “Amigos en el Camino” informó que en la madrugada del viernes pasado falleció una persona en situación de calle que dormía a la intemperie en Triunvirato, entre Monroe y Blanco Encalada, en el barrio porteño de Villa Urquiza.



“Otra vez el dolor se hace presente…otra vez nos toca dar esta triste noticia. La ola polar se hizo sentir esta semana, el frío no da tregua y 2 personas en situación de calle sufrieron las consecuencias. El frío y la indiferencia matan, es tan doloroso saber que estas dos muertes pudieron evitarse“, señalaron a través de un comunicado.



“Nos enteramos que en la madrugada del viernes 5/07 entre 2 y 2.30 am falleció un amigo, se vio allí la Carpa Forense en Av. Triunvirato, entre Monroe y Blanco Encalada y hoy (domingo 7 de julio) entre las 6/7 am en Callao 271 un hombre de unos 50 años fue encontrado sin vida. Nos duele el alma, se estrujan nuestro corazones de tristeza e impotencia. Nuevamente volvemos a repetir que la calle no es un lugar para vivir y tampoco para morir“, remataron.



Vale la pena recordar que, entre el sábado 29 y el domingo 30 de junio, fallecieron tres personas sin techo: uno en el barrio de Balvanera, uno en las cercanías de Plaza San Martín en Retiro y otro en Palermo.

Comentarios

comentarios