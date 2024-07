El titular de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, habló sobre la situación de las personas en situación de calle y el complicado panorama social que atraviesa el distrito en medio de una crisis económica que parece no tener fin.

“Hay muchísima gente en situación de calle en la ciudad. Hoy tenemos más de 4.500 personas. En la Ciudad de Buenos Aires hay un tema convivencial en donde tratamos de darle una vuelta de tuerca, la situación de calle es una situación muy penosa y romantizarla es hacer pobrismo“, aseveró en diálogo con FM “Futurock”.

“Hay distintos tipos de personas en situación de calle, los que son complicados son los que hacen rancheadas porque suelen hacer cosas ilícitas. Hay un montón de personas en situación de calle con problemas psiquiátricos y de adicciones, a ellos hay que abordarlos de otra manera”, prosiguió el funcionario porteño.

Y agregó: “Es difícil la convivencia. Es chocante para una persona tener a alguien viviendo en el palier de su edificio. Nosotros somos el Estado y tenemos que hacer cumplir las reglas de convivencia”.

Respecto de los recursos que ofrece la administración de Jorge Macri para hacerle frente a la problemática, explicó: “La Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción con paradores y no están en su totalidad ocupados pero no es porque falta gente para ocuparlos es porque no se avienen a ocuparlos. Si cada uno cuando no le gusta lo que hay hace lo que quiere, las reglas de convivencia se alteran. Protestan por la situación en los paradores porque tienen reglas“.

Y, de manera controvertida, subrayó: “La cabeza del cartonero ya de por sí es distinta al resto de los ciudadanos por su tipo de trabajo, como el de la gente que vive en situación de calle. El parador te desacomoda porque te estructura la vida distinta a lo que vos estas acostumbrado en la soledad”.

Por último, recomendó a los ciudadanos y las ciudadanas del distrito no ayudar a la gente que la está pasando mal: “Si como vecino le das un plato de sopa caliente a la persona que vive en la calle, lo acomodas en la pobreza y es un circuito no virtuoso“.

Comentarios

comentarios