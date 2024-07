La titular del Ministerio de Seguridad de la Nación intentó no opinar sobre la visita de diputados de La Libertad Avanza a un grupo de represores y genocidas en la cárcel de Ezeiza pero no esquivó el conflicto.

En esta línea, Patricia Bullrich reveló que el juez Alejandro Slokar le solicitó detalles de la comitiva integrada por Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci: dentro del “tour” se dieron cita nada más y nada menos que con Alfredo Astiz, condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.

“Fue una decisión personal, cada uno debe hacerse cargo de lo que hace y esa es la libertad”, afirmó visiblemente molesta la funcionaria en una entrevista con Radio Rivadavia.

“Estoy a cargo del sistema, no quiero evaluar a qué preso podes ir a ver o cuál no. Me parece que lo que estamos viviendo es una construcción de libertad y si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque ellos consideran que formó parte de un momento trágico de la Argentina lo puede ir a ver”, explicó luego.

Y remató, enojado con el magistrado: “¿En qué términos me hace esa pregunta? Porque en todo caso me podría preguntar sobre todos los que entran a la cárcel. Los diputados piden ingresar a la cárcel todo el tiempo. Me sorprende que un juez me pregunte por eso y no cuando entran agrupaciones de Derechos Humanos que entran a ver asesinos seriales. Midamos con la misma vara para todos“.

