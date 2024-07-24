🗓 miércoles: CIELO nublado con probabilidad de lluvias y tormentas durante la tarde/noche. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 16º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 21º.

🗓 jueves: CIELO parcialmente nublado a despejado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 11º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 18º.

🗓 viernes: CIELO parcialmente nublado a algo nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 10º Y LA MÁXIMA LLEGARÁ A LOS 19º.

🗓 sábado: CIELO algo nublado a parcialmente nublado. LA TEMPERATURA MÍNIMA ESTARÁ EN LOS 6º Y LA MÁXIMA RONDARÁ LOS 17º.

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