Javier Milei no perdió el tiempo para meterse de lleno en la polémica suscitada por los resultados de los comicios venezolanos: el presidente decidió manifestarse por redes sociales incluso minutos antes de que el Consejo Electoral de Venezuela anunciara como ganador de las elecciones a Nicolás Maduro con el 51,2% frente al candidato de la oposición Edmundo González Urrutia que, según las controvertidas cifras oficialistas, alcanzó el 44.2% de los votos.

“Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte“, señaló el mandatario.

“Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica. Dictador Maduro, ¡Afuera!“, remató.

Por su parte, la canciller Diana Mondino le pidió al líder chavista que “reconozca la derrota” y agregó: “La diferencia de votos en contra de la dictadura chavista es abrumadora. Perdieron en todos los estados por más de 35%. No hay fraude ni violencia que oculte la realidad”.

La reacción del gobierno nacional no cayó bien en Caracas. El canciller Yvan Gil rápidamente salió al cruce del presidente argentino tildándolo de “nazi nauseabundo”: “El pueblo argentino te pasará factura más temprano que tarde, nuestra victoria aplastante es una señal inequívoca que nuestros pueblos derrotaran el fascismo que promueves“.

Y el propio Nicolás Maduro dedicó unos minutos de su discurso a contestarle con dureza a Javier Milei: “No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo”.

